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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.03%，報333.68美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間02日22:21股價下跌17.68美元，報333.68美元，跌幅5.03%，成交量154,962（股），盤中最高價351.80美元、最低價333.68美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+9.04%
  • 近 1 月：+37.41%
  • 近 3 月：+65.96%
  • 近 6 月：+122.58%
  • 今年以來：+122.58%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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NASDAQ25882.72-0.60%
費城半導體12826.70-3.94%
Onto Innovation Inc.307.975-12.3%

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