盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌5.03%，報333.68美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間02日22:21股價下跌17.68美元，報333.68美元，跌幅5.03%，成交量154,962（股），盤中最高價351.80美元、最低價333.68美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+9.04%
- 近 1 月：+37.41%
- 近 3 月：+65.96%
- 近 6 月：+122.58%
- 今年以來：+122.58%
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