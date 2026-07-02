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盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報13486.48點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間02日10:01，費城半導體上漲133.2點（或1%），暫報13486.48點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-0.78%
  • 近 1 月：+2.99%
  • 近 3 月：+71.15%
  • 近 6 月：+88.52%
  • 今年以來：+88.52%

焦點個股


費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲5.76%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.38%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.34%；安森美半導體(ON-US)上漲3.16%；英特爾(INTC-US)上漲2.5%。

部分成分股表現相對疲軟，科磊(KLAC-US)下跌3.51%；科林研發(LRCX-US)下跌2.33%；應用材料(AMAT-US)下跌1.98%；和康電訊(MTSI-US)下跌1.73%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.29%。


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費城半導體13394.080.31%
安謀控股公司348.75+3.34%
台積電ADR458.96+3.32%
芯源系統1361.88+2.26%
安森美半導體97.4+2.93%
英特爾128.84+1.43%
科磊254.6-4.35%
科林研發380.57-2.73%
應用材料633.14-2.73%
和康電訊344.355-1.79%
Onto Innovation Inc.340.8-3.01%

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