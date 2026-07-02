盤中速報 - 費城半導體大漲1%，報13486.48點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間02日10:01，費城半導體上漲133.2點（或1%），暫報13486.48點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.78%
- 近 1 月：+2.99%
- 近 3 月：+71.15%
- 近 6 月：+88.52%
- 今年以來：+88.52%
焦點個股
費城半導體成分股以安謀控股公司(ARM-US)領漲。安謀控股公司(ARM-US)上漲5.76%；台積電ADR(TSM-US)上漲3.38%；芯源系統(MPWR-US)上漲3.34%；安森美半導體(ON-US)上漲3.16%；英特爾(INTC-US)上漲2.5%。
部分成分股表現相對疲軟，科磊(KLAC-US)下跌3.51%；科林研發(LRCX-US)下跌2.33%；應用材料(AMAT-US)下跌1.98%；和康電訊(MTSI-US)下跌1.73%；Onto Innovation Inc.(ONTO-US)下跌1.29%。
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