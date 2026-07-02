鉅亨網記者張欽發 台北 2026-07-02 17:29

PCB 廠柏承 (6141-TW) 興建的江蘇南通新廠效益正在挹注營運效益，第二季以來柏承自結整體營運虧損收歛，4 月及 5 月的虧損收歛，下半年營運並不看壞人，5 月單月營收 1.82 億元，稅後虧損 3200 萬元，每股虧損 0.28 元。

同時，柏承科技的南通廠在光模塊板也在向客戶端送樣，預計在第四 季將有確切的結果。

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柏承 2026 年第一季營收 4.92 億元，稅後虧損 6560 萬元，每股虧損 0.58 元，4 月及 5 月的虧損收歛，在 4 月營收 1.96 億元，單月虧損 1600 萬元，每股虧損 0.14 元，今 (2) 日公布自結營收 5 營收 1.82 億元，稅後虧損 3200 萬元，每股虧損 0.28 元，累計 1-5 月稅後虧損 1.14 億元，每股虧損約 1 元。

柏承主管指出，在手機板訂單的增加之下，6 月營收比重中，南通廠營收躍升已和台灣的小量廠及樣品板廠合計的營收相當；同時，柏承科技的南通廠在光模塊板也在向客戶端送樣，預計在第四 季將有確切的結果。加上南通廠營運規模擴大，期待整體柏承業績在今年下半年取得單季損益兩平。