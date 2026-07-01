鉅亨速報 - Factset 最新調查：Quantinuum Inc. Class A(QNT-US)EPS預估下修至-1.44元，預估目標價為95.50元
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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Quantinuum Inc. Class A(QNT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.41元下修至-1.44元，其中最高估值-1.07元，最低估值-3.01元，預估目標價為95.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|-1.07(-1.07)
|-1.42
|-1.01
|-0.05
|最低值
|-3.01(-3.01)
|-2.64
|-2.3
|-1.5
|平均值
|-1.65(-1.66)
|-1.73
|-1.34
|-0.59
|中位數
|-1.44(-1.41)
|-1.58
|-1.13
|-0.18
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|2,700萬
|4,630萬
|2.69億
|8.72億
|最低值
|2,370萬
|3,790萬
|2.43億
|7.80億
|平均值
|2,650萬
|4,433萬
|2.60億
|8.41億
|中位數
|2,687萬
|4,485萬
|2.64億
|8.55億
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2025年
|EPS
|-0.55
|-0.74
|營業收入
|2,298萬
|3,093萬
詳細資訊請看美股內頁：
Quantinuum Inc. Class A(QNT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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