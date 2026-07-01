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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Quantinuum Inc. Class A(QNT-US)EPS預估下修至-1.44元，預估目標價為95.50元

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根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Quantinuum Inc. Class A(QNT-US)做出2026年EPS預估：中位數由-1.41元下修至-1.44元，其中最高估值-1.07元，最低估值-3.01元，預估目標價為95.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值-1.07(-1.07)-1.42-1.01-0.05
最低值-3.01(-3.01)-2.64-2.3-1.5
平均值-1.65(-1.66)-1.73-1.34-0.59
中位數-1.44(-1.41)-1.58-1.13-0.18

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值2,700萬4,630萬2.69億8.72億
最低值2,370萬3,790萬2.43億7.80億
平均值2,650萬4,433萬2.60億8.41億
中位數2,687萬4,485萬2.64億8.55億

歷史獲利表現

項目2024年2025年
EPS-0.55-0.74
營業收入2,298萬3,093萬

詳細資訊請看美股內頁：
Quantinuum Inc. Class A(QNT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSQNT

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