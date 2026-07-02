AI能替代人類八成工作！越來越多信AI而裁員的公司都後悔了

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-07-02 10:00

近年來，許多企業為追求降本增效，紛紛以導入 AI 為由大舉裁員，但根據組織設計平台 Orgvue 最新研究報告，近四成曾為實施 AI 而裁員的企業管理者中，高達 55% 的人坦言，他們在裁員決策上犯了錯誤。

(圖:shutterstock)

分析人士指出，這些企業過於樂觀看待 AI 的替代能力，卻忽視「人」在流程中的關鍵角色。許多公司只專注於以技術取代人力，卻不願投入資源培訓員工，導致負責校驗、管控 AI 品質的核心人員流失，反而拖垮整體生產效率。

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國際大廠的真實案例已印證 AI 存在明顯弱點。福特曾大規模導入自動化，卻因 AI 無法識別複雜的製造瑕疵，被迫重新招募數百名資深工程師把關。

澳洲聯邦銀行裁撤 40 多名客服改用 AI 語音，但因系統難以應對複雜諮詢，導致線路大塞車，最終只能取消裁員。

IBM 雖用 AI 承接了 94% 的人資常規業務，但涉及倫理判斷的特殊需求仍需人力處理，並在 2026 年擴招基層人員。

人力資源專家強調，AI 輸出常有邏輯矛盾或結果偏差，必須保留人工複核環節，否則會造成決策效率下降。AI 畢竟是依賴既有數據運行的工具，缺乏人類的實戰經驗、同理心與價值判斷，面對突發狀況極易失靈。