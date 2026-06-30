鉅亨網編譯陳又嘉 2026-07-01 07:40

《MarketWatch》報導，隨著投資人愈來愈重視區分 AI 真正的贏家與輸家，記憶體股已成為市場最亮眼投資主題。

Sandisk單季狂飆258%創紀錄，分析師喊股價還沒漲完(圖：Reuters/TPG)

在價格持續飆升、需求似乎沒有降溫跡象情況下，記憶體廠商正大幅調整與客戶簽訂合約的方式，透過鎖定較長期間的高價合約，將目前偏高的價格固定下來。

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Bernstein 分析師 Mark Newman 最新將 Sandisk 目標價由 1,700 美元大幅調升至 3,000 美元。他表示，公司可望受惠於記憶體長期供貨協議定價模式的改變。

以周二 (6/30) 收盤價計算，Newman 的目標價意味著約 32% 的上漲空間。根據道瓊市場數據與 FactSet 資料，這也是目前華爾街第二高的目標價，僅次於 Susquehanna 分析師 Mehdi Hosseini 給出的 3,250 美元目標價。

Sandisk 股價周二再漲 10.9%，使第二季累計漲幅達 258%，創下公司歷來最佳單季表現。雖然 Sandisk 自 2025 年 2 月才以目前形式重新成為獨立上市公司，但這季表現仍格外亮眼，因為此前三個季，公司股價也都繳出三位數漲幅。

Newman 指出，市場可能仍低估了 Sandisk 新簽客戶合約所帶來的價值，因為過去記憶體長約的設計方式，對客戶明顯較有利。他表示，過去的長期供貨協議「極度偏向客戶」，但如今的新合約已有多項改變。

新合約要求客戶預先作出財務承諾，可為 Sandisk 提供下檔保護，並允許公司以較高價格鎖定客戶，使長期獲利更具可預測性。

他也提到，新合約的定價方式與過去不同，「將降低客戶在景氣下滑時違約或取消合約的誘因。」

Newman 認為，這項合約制度的改變，將成為記憶體產業的重要轉捩點。過去記憶體價格劇烈波動，往往導致產業景氣循環起伏，如今隨著價格持續上漲，加上 Sandisk 致力降低財務波動，公司未來的獲利能力有望進一步提升。

看好 Sandisk 的並非只有 Newman。Jefferies 分析師 Blayne Curtis 上周五也將 Sandisk 目標價調升至 3,000 美元。

他認為，記憶體價格持續走高，以及 Sandisk 在企業級固態硬碟 (eSSD) 市場持續擴大市占率，都將支撐公司未來成長。企業級 SSD 廣泛應用於資料中心及 AI 工作負載。