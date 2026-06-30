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盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報13984.06點

鉅亨網新聞中心

截至台北時間30日09:37，費城半導體上漲274.4點（或2%），暫報13984.06點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-6.32%
  • 近 1 月：+6.86%
  • 近 3 月：+83.83%
  • 近 6 月：+90.99%
  • 今年以來：+93.55%

焦點個股


費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.91%；超微半導體(AMD-US)上漲4.47%；安森美半導體(ON-US)上漲3.75%；科林研發(LRCX-US)上漲3.52%；科磊(KLAC-US)上漲2.98%。

部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.65%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.57%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.49%；科沃(QRVO-US)下跌0.45%；格羅方德(GFS-US)下跌0.38%。


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費城半導體14132.893.09%
Onto Innovation Inc.372.66+6.04%
超微半導體555.868+3.04%
安森美半導體93.29+5.33%
科林研發431.94+5.12%
科磊295.735+6.23%
思佳訊半導體68.45+1.09%
超捷國際90.51+1.63%
恩智浦半導體282.249+1.39%
科沃94.1451+0.65%
格羅方德82.41+1.74%

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