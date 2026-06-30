盤中速報 - 費城半導體大漲2%，報13984.06點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間30日09:37，費城半導體上漲274.4點（或2%），暫報13984.06點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-6.32%
- 近 1 月：+6.86%
- 近 3 月：+83.83%
- 近 6 月：+90.99%
- 今年以來：+93.55%
焦點個股
費城半導體成分股以Onto Innovation Inc.(ONTO-US)領漲。Onto Innovation Inc.(ONTO-US)上漲4.91%；超微半導體(AMD-US)上漲4.47%；安森美半導體(ON-US)上漲3.75%；科林研發(LRCX-US)上漲3.52%；科磊(KLAC-US)上漲2.98%。
部分成分股表現相對疲軟，思佳訊半導體(SWKS-US)下跌0.65%；超捷國際(MCHP-US)下跌0.57%；恩智浦半導體(NXPI-US)下跌0.49%；科沃(QRVO-US)下跌0.45%；格羅方德(GFS-US)下跌0.38%。
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