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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.05%，報340.29美元

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Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間30日00:00股價上漲16.37美元，報340.29美元，漲幅5.05%，成交量515,329（股），盤中最高價340.29美元、最低價312.23美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-2.95%
  • 近 1 月：+25.16%
  • 近 3 月：+58.61%
  • 近 6 月：+101.76%
  • 今年以來：+105.19%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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