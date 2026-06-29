盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲5.05%，報340.29美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間30日00:00股價上漲16.37美元，報340.29美元，漲幅5.05%，成交量515,329（股），盤中最高價340.29美元、最低價312.23美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-2.95%
- 近 1 月：+25.16%
- 近 3 月：+58.61%
- 近 6 月：+101.76%
- 今年以來：+105.19%
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