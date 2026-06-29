鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-29 18:14

隨著美國與伊朗達成停止互相攻擊的協議，國際油價在經歷上周末的武裝衝突後趨於平穩，在周一 (29 日) 亞市小漲，布蘭特原油價格維持在每桶 73 美元左右，西德州原油 (WTI) 則在 70 美元上下波動。

這項協議是在荷姆茲海峽附近發生超大型油輪 (VLCC) 遭襲後達成的，雙方同意暫時停火，讓船隻恢復自由通行，並預計在本周重啟和平談判，以期挽救受先前交火威脅的臨時和平協議。

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荷姆茲海峽是全球能源運輸的咽喉要道，在衝突爆發前，全球約有五分之一的石油與液化天然氣 (LNG) 經此運輸。儘管近期發生了載有 200 萬桶原油的「Kiku」號油輪遇襲事件，且仍有數百艘船隻受困於波斯灣，但中東產油國仍積極推進能源裝卸作業。

沙烏地阿美 (Saudi Aramco) 已於上周五恢復了停擺近 4 個月的拉斯塔努拉 (Ras Tanura) 終端碼頭裝載。雖然周日本地發生一起直升機墜毀事故，不幸造成 14 人喪生，但目前尚不清楚是否會對能源設施造成長遠影響。

市場專家對局勢的反應則相對冷靜。芝加哥 Karobaar Capital 投資長 Haris Khurshid 指出，目前市場傾向將這些軍事動作視為「戰術性」而非「結構性」轉變，交易員多採取觀望態度。荷蘭國際集團 (ING) 分析師在周一的報告中警告，市場可能存在「過度樂觀」的傾向，若供應恢復速度不如預期，全球能源平衡仍面臨巨大的上行風險。