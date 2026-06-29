鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-29 18:01

台股上周五遭到外資血洗，狂賣逾 1400 億元並匯出，今 (29) 日匯市持續消化上周的賣單，新台幣兌美元盤中再度貶破 31.9 元關卡，不過，半年報結算在即，出口商也伺機進場拋匯，帶動匯價翻揚，小升 1.5 分，收在 31.845 元，中止連 3 貶，台北與元太外匯市場總成交金額為 29.43 億美元，較前一交易日下滑。

〈台幣〉出口商拋匯力抗外資匯出 中止連3貶收31.845元。(圖：shutterstock)

新台幣兌美元今天開盤價為 31.88 元，隨著美元買盤湧現，匯價最低下探 31.935 元，貶值 7.5 分，續創近 3 個月新低，但下午拋匯潮出籠，帶動新台幣由貶轉升，終場收在 31.845 元。

‌



根據過往經驗，出口商為了美化半年報的財務數字並鎖定匯兌收益，會趕在結算前將外幣兌換回本幣；此外，適逢年中發放股利與獎金的實質資金需求，也促使企業集體拋售外匯以籌措本幣現金。

觀察主要貨幣今天表現，根據央行統計，美元指數小跌 0.10%，韓元貶值 0.21% 最重，日元亦貶值 0.12%，星幣則升值 0.12%，人民幣升值 0.10%，新台幣小升 0.05%，亞幣互有升貶。

美伊傳出同意停止互相攻擊的消息，帶動亞股普遍回神，加權指數今天衝上 45521.63 點，隨後漲勢縮小，上漲 428.14 點，收在 44999.9 點，月線得而復失。權王台積電上漲逾 1%，台達電、國巨 * 等亦強力反彈，權值股漲跌互見，外資持續賣超逾 60 億元。