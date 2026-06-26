鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-26 19:05

美國 5 月個人消費支出物價指數 (PCE) 走升，添增聯準會 9 月升息預期。台股今日上演股匯雙殺走勢，大盤跌逾 1600 點，新台幣一度摜破 31.9 元關卡，終場收在 31.86 元、小貶 2.5 分，為連三貶，創下 2 個半月以來的新低，台北與元太外匯總成交值略縮至 35.825 億美元。新台幣本周累計貶值多達 2.72 角或 0.85%，周線翻黑。

外資近期大舉匯出，今天再度提款 1432 億元，改寫史上第二大紀錄，新台幣兌美元一度貶至 31.925 元，不過，為避免匯市失序，央行仍在尾盤進場調節，將台幣打回 31.8 字頭，終場收在 31.86 元、小貶 2.5 分，為連續 3 個交易日走貶。

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台股今天賣壓再起，盤中一度重摔 1800 點，電子權值股齊跳水，聯發科打入跌停，台積電下跌 2%，千金股也上演資金大逃殺，加權指數終場大跌 1683.5 點，創史上第 3 大跌點，收在 44571.76 點。