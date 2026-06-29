快刷存摺！214萬人今有2筆入帳平均多1200元 但「這些人」不能領

鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-29 14:01

已領取勞保老年年金的朋友們，今 (29) 日確認帳戶，錢真的變多囉！因應近年來的物價上漲，保障勞工朋友的實質購買力，勞動部勞工保險局表示，勞工保險及勞工職業災害保險年金隨物價調高 6.46%，於今日正式入帳，但 112 年度之後請領者未列入本次調整。入帳內容會分列兩筆，其中一筆會特別備註「物價調整」，讓符合資格的退休勞工一眼就能看出多給的保障，預計每個人的年金平均每個月提高 1200 元，全面點亮退休族群的荷包。

快刷存摺！勞保年金今天2筆入帳平均多1200元、不出門也能查。（圖：shutterstock）

據勞保局最新統計，截至 115 年 4 月請領勞保年金人數為 214 萬人，核付年金總額為 408.8 億元。

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根據勞保局規劃，本次年金調整的對象年度，包含民國 100、101、105、106、107 以及 110 年開始請領的老年年金、失能年金與遺屬年金領取者。調整幅度全面鎖定在 6.46%，只要是上述六個年度開始請領的勞工，在今日刷存摺時，就會看到兩筆金額。第一筆為原本領取的金額，第二筆則是依消費者物價指數（CPI）累計成長率 6.46% 計算後增加的金額。

針對調整金額的計算方式，勞保局舉例說明，若以在 111 年 7 月開始請領老年年金的勞工為例，假設原本每個月領取 2 萬元，在直接乘上調整幅度 6.46% 後，今年五月份的年金給付金額會調高 1292 元。這筆增加的款項在 6 月底核發時會單獨列出，帳戶存摺摘要將清楚顯示「物價調整」字樣，每個月等於多了一張小朋友可以花。

不過，這項分列措施僅限於首月，自七月份起入帳的年金金額，就會恢復為兩筆加總合併後的一筆金額，以該案例來看即為 21292 元。

為何調整是從今年 5 月開始算起，而非從 1 月開始？勞保局解釋，依據勞工保險條例施行細則規定，當 CPI 累計成長率達到法定標準 5% 時，勞保局應於當年 5 月底前報請勞動部核定公告，並自當年 5 月開始調整年金給付金額，因此今年年金是從 5 月起調整，並於次月即 6 月底前發給。

另外，針對 112 年才開始請領年金的勞工，勞保局則強調，由於該年度往後的 CPI 累計成長率尚未達到法定調整標準 5%，因此不在此次調整範圍內，必須等到未來累計成長率達標後才會進行調整。

最後，為響應政府節能減紙政策，勞動部本次將以公告方式核定調整年金給付金額，勞保局也會在官方網站發布最新消息，不會另外發函通知個別勞工。