全球央行齊聚ECB論壇！華許今天迎國際首秀 市場聚焦核心顧問班底成型與談話基調

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-29 18:00

歐洲央行 (ECB) 年度中央銀行論壇今 (29) 日起一連三天於葡萄牙登場，ECB 總裁拉加德、英國央行 (BoE) 總裁貝利及聯準會 (Fed) 主席華許將相繼發表演說，市場尤其關注華許週三 (7 月 1 日) 談話基調，若延續先前鷹派立場，恐進一步強化 Fed 重啟升息預期。

(圖:shutterstock)

ECB 本次年度論壇主軸鎖定經濟加速成長、AI 衝擊與金融穩定等議題。

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與此同時，華許上任後核心顧問團隊輪廓浮現。知情人士透露，華許欽點兩位 Fed 體系資深經濟學家，分別是現任 Fed 研究統計部副主任 Daniel Covitz 與貨幣政策事務高級副主任 Eric Engstrom 擔任近身顧問。

Covitz 服務 Fed 近三十年，專精金融穩定與信貸市場，曾於華許 2006 至 2011 年擔任 Fed 理事期間協助撰寫講稿；Engstrom 長期鑽研貨幣政策與金融市場建模，今年 2 月曾跟華許合著論文分析「降息卻遇長債殖利率走揚」現象，歸因於市場要求更高期限溢酬，以抵禦供給面衝擊與財政赤字擴張。

Engstrom 去年的論文亦示警，美國經濟原先「軟著陸」機率已被關稅不確定性壓低，「輕微停滯性通膨」風險上升。

除內部資深官僚外，華許亦引進具華府保守派背景外部人士及前白宮撰稿人，並宣布成立五個特別工作組，檢討 Fed 溝通機制、數據分析方法及資產負債表管理，由外部專家領銜、內部人員支援。