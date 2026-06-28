鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-28 11:59

上周櫃買市場表現明顯轉弱，在國際科技股修正與資金風險偏好降低影響下，指數呈現震盪下行格局。上周五 26 日當日櫃買指數終場大跌 24.58 點，跌幅達 5.59%，收在 415.26 點，單日成交值放大至 2618.36 億元。累計櫃買指數單周跌幅更達 8.43%，與集中市場同步出現修正壓力，顯示市場短線進入籌碼整理期。

6 月 22 日至 6 月 26 日這一周，櫃買指數周一 (22 日) 創下歷史新高的收盤價 453.50 點，盤中最高更一度觸及 459.56 點，，隨後一路震盪下殺，到周五 (26 日) 重挫收在 415.26 點。指數一共跌掉了 38.24 點，單週跌幅達到 8.43%。

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從盤面結構觀察，上週跌勢主要由電子族群領跌，尤其半導體、通訊網路與電腦週邊等類股跌幅居前，其中半導體類股單日跌幅甚至超過 7%，成為拖累櫃買指數的關鍵因素。同時，資訊服務與電子工業類股亦出現 4% 以上跌勢，顯示先前漲多的 AI 概念股遭遇獲利了結賣壓。

法人動向方面，市場資金明顯轉趨保守。近期外資在台股整體呈現大幅賣超格局，櫃買市場亦難以獨善其身，加上投信與主力同步調節電子權值族群，使中小型成長股面臨較大拋售壓力。另一方面，部分資金轉進債券 ETF 與防禦型標的，顯示避險情緒升溫。

消息面來看，綜合法人觀點，近期台股修正主因來自全球科技股回檔、聯準會利率政策不確定性以及市場對高評價族群的重新評價，屬於系統性回調，並非基本面反轉。在此背景下，櫃買市場因以中小型成長股為主，波動幅度相對放大。

此外，題材股輪動快速也是上周盤勢特徵之一。生技、綠能與部分內需題材股雖有抗跌表現，但整體族群無法形成有效接棒，使指數缺乏上攻動能。反觀過去主流的 AI 供應鏈族群，短線評價已高，資金出現明顯鬆動跡象。