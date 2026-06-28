廣運旗下盛新材料及金運完成籌資11.8億元 獲大同砸1.2億元策略投資

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-28 10:54

廣運 (6125-TW) 集團旗下的盛新材料 (6930-TW) 及金運科技營運正轉強，且都已完成辦理現金增資案在市場籌資，兩者合計籌資 11.8 億元，同時，盛新材料與金運科技都預計在 10 月登錄興櫃叩關資本市朝申請上市邁進。此次盛新及金運現增案的兩大亮點在大同 (2371-TW) 砸下 1.2 億元策略性投資金運科技持股 3.03%。

廣運董事長謝明凱、(鉅亨網記者張欽發攝)

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廣運主管指出，集團旗下子公司盛新材料以每股 35 發行現增股 2 萬張，籌資 7 億元以及金運科技以每股 60 元發行現增股 8000 張籌資 4.8 億元，已全數完成募集，兩家子公司將在 10 月登錄興櫃交易。

廣運旗下盛新材料在去 (2025) 年成功完成現增募資 5 億元後，最新還要發行 2 萬張現增股，股本並將由 5 億增加為 7 億元；盛新目前為全台唯一具備同時供應元件級 N 型（導電型）與 SI 型（半絕緣型）碳化矽（SiC）基板能力的廠商，在產品布局上，N 型基板已跨入 8 吋主流規格，而 SI 型基板則穩定。盛新的 SI 型（半絕緣型）碳化矽基板最新營運進展則已經打人國防及 5G 通訊應用。

而在金運科技部分，金運科技目前股本爲 5.8 億元，以每股 60 元溢價發行 8000 張現金增資股，增資後股本增至 6.6 億元，在此次以發行現增股募集資金同時，獲大同以總金額 1.2 億元認購金運現增股 2000 張，對增資後金運持股 3.03%。。

金運科技原以 EMS 業務爲主，2025 年全年營收約 5 億元，仍陷虧損，但在最新營運進展則已經在 2026 年第一季進入營運轉盈狀態。廣運旗下金運科技的邁向資本市場案，確定由永豐金證券擔任主辦券商，如金運科技順利上市櫃，將成為廣運集團繼太極能源之後的另一家掛牌公司。

廣運集團投入液冷散熱系統開發已長達 7 年，2024 年將相關熱傳事業群併入金運科技，推動金運營運轉型，自電子專業製造服務（EMS）代工業務，進一步邁向人工智慧基礎建設產業鏈。金運並在 2025 年發表 最新 2.5MW 液冷系統產品。

金運科技於去年 12 月發表的 2.5MW 液冷 CDU，鎖定大型 GPU Farm 與新世代液冷伺服器叢集需求，具備高效能泵浦、冗餘液路設計與智慧化控制架構，支援 AI 資料中心在高熱密度環境下長時間穩定運作。金運科技指出，這項產品不只是功率升級，更代表公司正式具備 MW 等級液冷系統整合能力，為後續 In-Row CDU 模組化與群控技術奠定基礎。而據指出，當日大同也派工程人員參加此一發表會。

同時，金運科技 2026 年邁向 IPO 及自主研發 2.5MW 液冷 CDU，象徵公司從單一設備供應，正式邁向 AI 資料中心「解決方案供應商」新時代。明確定位轉型方向「從散熱器廠商轉型為熱資產管理公司」。金運科技延續廣運集團在機電整合與工程領域的深厚基礎，金運科技近年積極擴大 AI 資料中心生態系，已結盟超過 25 家設備、軟體與關鍵零組件夥伴，從液冷、電力系統到數位化管理，打造完整解決方案。