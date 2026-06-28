鉅亨網編輯林羿君 2026-06-28 13:10

美股基金在截至週三的一週內，遭遇了 85 億美元的資金外流，這是自 3 月伊朗地緣政治衝突爆發以來，投資人首度出現如此大規模的撤出。美銀首席股票策略師哈特奈特（Michael Hartnett）指出，這可能預示著一場「避險夏季（risk-off summer）」即將到來，尤其若殖利率曲線再度倒掛，同時科技股跌勢加劇，市場風險偏好恐進一步降溫。

哈奈特在周五發布的《Flow Show》每周策略報告指出，美國股票基金本周流出的 85 億美元，幾乎完全抵消前一周高達 1,190 億美元的資金淨流入，反映市場情緒開始惡化，而「科技七雄」（Magnificent Seven）動能減弱正是其中的重要訊號。

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所謂「risk off」，是指投資人因市場前景轉趨悲觀而降低風險承擔意願，減少配置股票等風險性資產。

追蹤科技七雄的 ETF 目前已較 5 月高點回落 14%。哈奈特指出，若該 ETF 跌破市場高度關注的 60 美元心理關卡，將意味著市場投資心態出現重大轉變。

哈奈特認為，市場資金正從大型 AI 權值股轉向景氣循環股。投資人預期，若川普政府將施政重心由外交事務轉向更有利於 11 月期中選舉選情的民生與生活成本議題，相關受惠族群可望吸引更多資金青睞，其中半導體類股被視為可能受惠的族群之一。