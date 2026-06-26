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盤中速報 - 邁威爾科技(MRVL-US)大跌5.07%，報267.01美元

鉅亨網新聞中心

邁威爾科技(MRVL-US)截至台北時間26日21:31股價下跌14.25美元，報267.01美元，跌幅5.07%，成交量2,323,618（股），盤中最高價269.90美元、最低價267.00美元。

美股指數盤中表現

邁威爾科技(MRVL-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：-9.44%
  • 近 1 月：+43.26%
  • 近 3 月：+185.69%
  • 近 6 月：+225.19%
  • 今年以來：+230.97%

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