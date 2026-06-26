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盤後速報 - 光聯(5315)下週(7月3日)除息1.6元，預估參考價21.4元

鉅亨網新聞中心

光聯(5315-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。

以今日(6月26日)收盤價23.00元計算，預估參考價為21.4元，息值合計為1.6元，股息殖利率6.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

光聯(5315-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。近5日股價上漲1.52%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/03 23.00 1.6 6.96% 0.0
2025/07/01 22.65 1.5 6.62% 0.0
2024/07/01 19.05 0.8 4.2% 0.0
2023/07/04 22.5 1.8 8.0% 0.0
2022/07/01 17.05 1.3 7.62% 0.0

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