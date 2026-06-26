盤後速報 - 光聯(5315)下週(7月3日)除息1.6元，預估參考價21.4元
鉅亨網新聞中心
光聯(5315-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.6元。
以今日(6月26日)收盤價23.00元計算，預估參考價為21.4元，息值合計為1.6元，股息殖利率6.96%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
光聯(5315-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。近5日股價上漲1.52%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|23.00
|1.6
|6.96%
|0.0
|2025/07/01
|22.65
|1.5
|6.62%
|0.0
|2024/07/01
|19.05
|0.8
|4.2%
|0.0
|2023/07/04
|22.5
|1.8
|8.0%
|0.0
|2022/07/01
|17.05
|1.3
|7.62%
|0.0
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