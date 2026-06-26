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新鼎(5209-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利12.95元。
以今日(6月26日)收盤價170.50元計算，預估參考價為157.55元，息值合計為12.95元，股息殖利率7.59%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
新鼎(5209-TW)所屬產業為其他業，主要業務為各項控制系統軟硬體之分項與整體之可行性研究、規劃、設計、採購。軟硬體組合.監造.安裝.校測.試車.維護及操作等。電腦軟.硬體.儀器之進口代理及銷售。近5日股價下跌0.86%，櫃買市場加權指數下跌1.61%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|170.50
|12.9458
|7.59%
|0.0
|2025/06/26
|125.5
|11.3303
|9.03%
|0.0
|2024/06/27
|199.5
|10.5116
|5.27%
|0.0
|2023/07/03
|196.0
|7.4837
|3.82%
|0.0
|2022/07/01
|72.4
|8.7922
|12.14%
|0.0
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