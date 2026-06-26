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盤後速報 - 花仙子(1730)下週(7月3日)除息3元，預估參考價50.6元

鉅亨網新聞中心

花仙子(1730-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月26日)收盤價53.60元計算，預估參考價為50.6元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）

花仙子(1730-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為家庭日用化學品工業類。玻璃陶瓷餐具。近5日股價上漲1.32%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/07/03 53.60 3.0 5.6% 0.0
2025/07/03 56.8 3.0 5.28% 0.0
2024/08/01 56.7 2.8 4.94% 0.0
2023/08/03 60.9 3.0 4.93% 0.0
2022/07/28 59.0 3.0 5.08% 0.0

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