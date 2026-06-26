盤後速報 - 花仙子(1730)下週(7月3日)除息3元，預估參考價50.6元
鉅亨網新聞中心
花仙子(1730-TW)下週(7月3日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月26日)收盤價53.60元計算，預估參考價為50.6元，息值合計為3.0元，股息殖利率5.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月26日)收盤價做計算，僅提供參考）
花仙子(1730-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為家庭日用化學品工業類。玻璃陶瓷餐具。近5日股價上漲1.32%，集中市場加權指數下跌0.45%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/07/03
|53.60
|3.0
|5.6%
|0.0
|2025/07/03
|56.8
|3.0
|5.28%
|0.0
|2024/08/01
|56.7
|2.8
|4.94%
|0.0
|2023/08/03
|60.9
|3.0
|4.93%
|0.0
|2022/07/28
|59.0
|3.0
|5.08%
|0.0
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