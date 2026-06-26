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盤中速報 - 恆生指數下跌-495點至22581.91點，跌幅2.15%

鉅亨網新聞中心

截至台北時間26日11:10，恆生指數下跌495點（或2.15%），暫報22581.91點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-3.54%
  • 近 1 月：-9.88%
  • 近 3 月：-8.92%
  • 近 6 月：-10.62%
  • 今年以來：-9.96%

焦點個股


電子零件概念領跌-6.44%。其中 舜宇光學科技(02382-HK) 下跌 13.21% ; 高偉電子(01415-HK) 下跌 11.15% ; 通達集團(00698-HK) 下跌 9.79% 。

大中華區概念領跌-5.92%。其中 ＸＬ二南方恒科(07226-HK) 下跌 7.67% ; ＸＬ二南方滬深三(07233-HK) 下跌 6.5% ; ＦＬ二南方國指(07288-HK) 下跌 4.85% 。


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恆生指數22584.40-2.13%
舜宇光學科技58.900-12.1%
高偉電子21.560-10.3%
通達集團1.740-10.3%
ＸＬ二南方恒科2.822-7.48%
ＸＬ二南方滬深三5.280-7.21%
ＦＬ二南方國指2.278-4.77%

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