盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.24%，報342.34美元
鉅亨網新聞中心
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間25日21:30股價上漲20.1美元，報342.34美元，漲幅6.24%，成交量33,555（股），盤中最高價342.34美元、最低價342.34美元。
美股指數盤中表現
Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.61%
- 近 1 月：+22.88%
- 近 3 月：+46.83%
- 近 6 月：+99.09%
- 今年以來：+104.13%
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