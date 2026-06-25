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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大漲6.24%，報342.34美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間25日21:30股價上漲20.1美元，報342.34美元，漲幅6.24%，成交量33,555（股），盤中最高價342.34美元、最低價342.34美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+0.61%
  • 近 1 月：+22.88%
  • 近 3 月：+46.83%
  • 近 6 月：+99.09%
  • 今年以來：+104.13%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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費城半導體13800.502.54%
Onto Innovation Inc.343.4+6.57%

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