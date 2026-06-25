鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至73.1元，預估目標價為1,500.00元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共37位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由63.04元上修至73.1元，其中最高估值74.65元，最低估值56.01元，預估目標價為1,500.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值74.65(75)191.47231.66226.27
最低值56.01(56.01)55.7255.23226.27
平均值69.97(63.69)137.6147.38226.27
中位數73.1(63.04)148.65154.41226.27

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年2029年
最高值1,318.26億2,941.60億3,392.30億4,049.67億
最低值881.04億1,173.89億1,229.06億3,816.87億
平均值1,232.51億2,283.70億2,501.37億3,933.27億
中位數1,289.73億2,407.21億2,661.42億3,933.27億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.147.75-5.340.707.59
營業收入277.05億307.58億155.40億251.11億373.78億

詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSMU

相關行情

台股首頁我要存股
美光科技1047.92-0.37%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty