鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技(MU-US)EPS預估上修至73.1元，預估目標價為1,500.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共37位分析師，對美光科技(MU-US)做出2026年EPS預估：中位數由63.04元上修至73.1元，其中最高估值74.65元，最低估值56.01元，預估目標價為1,500.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|74.65(75)
|191.47
|231.66
|226.27
|最低值
|56.01(56.01)
|55.72
|55.23
|226.27
|平均值
|69.97(63.69)
|137.6
|147.38
|226.27
|中位數
|73.1(63.04)
|148.65
|154.41
|226.27
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|2029年
|最高值
|1,318.26億
|2,941.60億
|3,392.30億
|4,049.67億
|最低值
|881.04億
|1,173.89億
|1,229.06億
|3,816.87億
|平均值
|1,232.51億
|2,283.70億
|2,501.37億
|3,933.27億
|中位數
|1,289.73億
|2,407.21億
|2,661.42億
|3,933.27億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.14
|7.75
|-5.34
|0.70
|7.59
|營業收入
|277.05億
|307.58億
|155.40億
|251.11億
|373.78億
詳細資訊請看美股內頁：
美光科技(MU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：美光科技MU-US的目標價調升至1500元，幅度約25%
- AI派對要散場了？美銀：這些被遺忘類股準備怒吼
- 美光史上最強財報出爐 千億美元長約在手、平息AI泡沫疑慮
- 美光電話會議釋利多 手握千億美元訂單！CEO：人形機器人將開啟數十年記憶體超級循環
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇