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鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至37.83元，預估目標價為1660元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2026年EPS預估：中位數由37.63元上修至37.83元，其中最高估值47.19元，最低估值30元，預估目標價為1660元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值47.19(47.19)82.32122.36
最低值30(30)52.262.5
平均值38.05(38)62.8491.75
中位數37.83(37.63)57.4190.16

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值108,823,210184,735,510253,129,200
最低值90,870,000121,150,000159,813,000
平均值99,059,300143,256,970195,032,310
中位數98,298,590136,859,540192,447,520

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS9,606,5315,615,6073,528,5924,567,875
營業收入
(單位：新台幣千元)		60,003,75838,951,89030,043,95032,785,064

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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