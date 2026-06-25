鉅亨速報 - Factset 最新調查：金像電(2368-TW)EPS預估上修至37.83元，預估目標價為1660元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對金像電(2368-TW)做出2026年EPS預估：中位數由37.63元上修至37.83元，其中最高估值47.19元，最低估值30元，預估目標價為1660元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|47.19(47.19)
|82.32
|122.36
|最低值
|30(30)
|52.2
|62.5
|平均值
|38.05(38)
|62.84
|91.75
|中位數
|37.83(37.63)
|57.41
|90.16
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|108,823,210
|184,735,510
|253,129,200
|最低值
|90,870,000
|121,150,000
|159,813,000
|平均值
|99,059,300
|143,256,970
|195,032,310
|中位數
|98,298,590
|136,859,540
|192,447,520
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|9,606,531
|5,615,607
|3,528,592
|4,567,875
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|60,003,758
|38,951,890
|30,043,950
|32,785,064
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2368/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 台股這麼火，你買對主動式了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 金像電(2368)股價殺至跌停，跌停價1250.0元，成交7,156張
- 盤中速報 - 金像電(2368)大跌8.3%，報1270元
- 盤中速報 - 金像電(2368)急跌-3.64%報1325.0元，成交797張
- 盤後速報 - 金像電(2368)次交易(23)日除息9.8元，參考價1385.2元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇