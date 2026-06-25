鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-25 20:25

AI 浪潮席捲台股，推升大盤指數頻創新高，更引爆市場交易屢創天量。根據證交所最新統計，全體證券商迎來大豐收，今年前 5 月累計稅後純益達 1175.18 億元，較去年同期狂飆 4.34 倍；令人驚豔的是，券商僅用 5 個月的時間，就直接超越 2025 全年 1102.54 億元的歷史獲利高點。

AI狂潮助攻！全體券商前5月狂賺1175億元 超越去年全年。(鉅亨網資料照)

台股今年 5 月日均成交值衝上 1 兆 5324 億元，刷新歷史紀錄。證交所指出，券商今年前 5 月的強勁成長，主要歸功於經紀、自營與承銷三大業務全面開花。

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隨著大盤總成交值暴增，券商手續費收入水漲船高，前 5 月經紀業務獲利達 822.29 億元，年增高達 147.8%。承銷業務部分同樣繳出亮眼成績單，前 5 月淨利達 126.58 億元，較去年同期暴增 6.09 倍。

自營業務受惠於股市行情熱絡，證券出售利益與評價利益皆大幅增加，前 5 月自營淨利達 504.41 億元，相較於去年同期小虧 5.61 億元，成功扭轉頹勢、實現大幅轉虧為盈。

若單看 5 月表現，全體證券商單月稅後純益為 325.76 億元，雖自 4 月的歷史新高小幅滑落 11.18%，但整體表現依舊處於歷史高檔。