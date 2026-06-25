鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-25 16:02

國際現貨金價因受到美國聯準會（Fed）年底可能轉向鷹派升息的預期衝擊，導致市場沉重賣壓湧現，金價大跌突破每盎司 4000 美元整數關卡，今（25）日最低一度下探至 3958.76 美元。新台幣計價的黃金存摺現貨也大幅回檔，台北市金銀珠寶公會副理事長石文信今（25）日指出，金價正面臨 4000 美元保衛戰，主要繫乎「今晚」聯準會 (Fed) 的利率政策，若升息牽動金價下探，他預測今年最低點應在 3860 美元，飾金約在每錢 15800 元，都是很理想的買入價位。

銀樓黃金爆買氣 晚5個月買一兩現省2.1萬元 石文信喴國際金價4000美元就該搶啦。（圖:shutterstock）

石文信表示，如果聯準會宣布升息或展現強烈鷹派立場，勢必會直接牽動金價的暴震。在目前高利率的環境下，因為黃金本身是「沒有利息」的資產，相對會承受較大的機會成本壓力，這也是導致金價持續下探的主因。回顧今年上半年，國際金價最高曾飆上每盎司 5400 美元的高位，但隨著聯準會政策轉趨強硬，截至今日，國際金價與今年最高點相比，跌幅已高達 28.4%。

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儘管短線回檔劇烈，但國際許多預估機構仍上調黃金長期展望，高點上看 5300 美元，而極端低點則落在 4900 美元附近。

石文信認為，國際金價在 4900 美元附近應有實質支撐。若以國內實體銀樓的行情來看，今年國內銀樓飾金賣出價最高點出現在 1 月 29 日，當時飆上新台幣 21,650 元／錢的歷史天價。而受到國際金價大跌影響，今日（6/25）國內銀樓飾金賣出牌價已大幅回落至 19,500 元／錢。以購買一兩（十錢）實體黃金計算，現在進場相比年初最高點，直接便宜了新台幣 21,500 元，等於現省超過 2.1 萬。

石文信強調，以銀樓角度來看，國際金價若跌到每盎司 3980 美元以下，就已經是相當便宜的價位，只要跌破 4000 美元，就會吸引強烈買盤。他預估，今年度國際金價的黃金低點大約在 3860 美元，對應到國內銀樓的實體飾金價位，每錢新台幣 15,800 元（折合每台兩 158,000 元）就是今年看來最底部的「黃金不破價」，也是極具吸引力的長線進場點。

而在黃金回收（賣出）端，石文信也觀察到一個有趣的現象。目前會拿黃金出來變現的消費者，大多是 40 歲上下的年輕至中年族群，且他們拿出來的多是持有超過 10 年以上的「舊金」。這群人多半也是因為生活中有實質的剛性資金需求（如購屋、換車或經商周轉），在面臨「不得不賣」的情況下才選擇在此時變現，但因當年價位夠便宜，所以仍有相當不錯的獲利。