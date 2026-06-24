鉅亨網編譯許家華 2026-06-25 05:06

亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 旗下自駕車公司 Zoox 於 25 日正式發布新版無人計程車(Robotaxi)，為今年稍晚擴大美國市場布局及推出收費服務預做準備。此次更新被 Zoox 稱為其自駕車產品的「下一階段進化」，除了改善乘客體驗，也進一步優化車輛辨識與營運設計。

Zoox 表示，新版 Robotaxi 配備解析度更高的觸控螢幕、更舒適的座椅與頭枕，並針對車內空間進行多項細節調整，讓乘客更容易發現遺留在車內的手機、鑰匙等隨身物品。

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此外，Zoox 也重新設計車身外部的雙向反光辨識裝置 (Bidirectional Reflectors)，透過放大尺寸並調整安裝位置，使乘客與執法人員能更容易辨識車輛前後方向，提升夜間及特殊情況下的辨識能力。

此次產品升級正值 Zoox 積極擴張市場版圖之際。該公司計畫於今年內進一步拓展美國服務範圍，並正式向乘客收取搭乘費用。Zoox 於 2020 年被亞馬遜以 13 億美元收購，儘管擁有母公司的資金支持，但在 Robotaxi 市場仍明顯落後於 Alphabet (GOOGL-US) 旗下自駕車公司 Waymo。

Waymo 目前已成為美國 Robotaxi 市場領導者。該公司近期宣布，每週付費載客次數已突破 50 萬趟，服務範圍涵蓋全美 10 座城市。Waymo 今年也計畫進一步拓展國際市場，將商業服務引進英國倫敦及日本東京，成為其首批海外營運據點。

相較之下，Zoox 表示，自 2025 年 9 月於拉斯維加斯開放服務以來，累計已服務超過 50 萬名乘客。不過該數字涵蓋免費體驗與測試服務，與 Waymo 每週 50 萬趟付費載客規模仍存在明顯差距。

目前 Zoox 在拉斯維加斯及舊金山部分區域提供免費搭乘服務，同時開放部分受邀用戶在佛羅里達州邁阿密及德州奧斯汀透過應用程式叫車。此外，公司也正在美國另外六座城市進行道路測試。

為擴大用戶接觸面，Zoox 今年 3 月宣布與優步 (Uber Technologies)(UBER-US) 達成合作，未來其 Robotaxi 服務將整合至 Uber 叫車平台，首先於拉斯維加斯推出，藉此接觸更龐大的潛在客群。

Zoox 自駕車因其獨特外觀而被外界暱稱為「烤麵包機 (Toaster)」。與傳統汽車不同，該車完全取消方向盤與踏板設計，採用四張面對面的車廂式座椅配置，營造類似接駁車的乘坐環境。

然而，Zoox 目前最大的挑戰仍是取得正式商業營運資格。公司正等待美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 批准其申請，以允許最多 2,500 輛無人駕駛車輛在公共道路上從事商業載客服務。

根據監管程序，Zoox 提交的豁免申請已於今年 4 月初完成公眾意見徵詢，目前仍由 NHTSA 審查中。市場普遍認為，最終核准結果將決定 Zoox 商業化進程能否順利推進。

Zoox 指出，此次發表的新車已被定位為「量產意向車型 (Production Intent Vehicle)」，預計今年稍晚開始納入現有營運車隊，逐步取代先前版本。

除車型升級外，Zoox 也正在擴大製造能力。公司表示，位於舊金山灣區、去年 6 月啟用的 Robotaxi 製造中心即將展開大規模量產作業。隨著產能逐步擴大，該工廠未來滿載運作時可達到每年生產 1 萬輛 Robotaxi 的規模，為 Zoox 未來全美擴張計畫提供產能支援。