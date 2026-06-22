鉅亨網記者彭昱文 台北 2026-06-22 12:25

遊戲股王鈊象 (3293-TW) 今 (22) 日召開股東會，董事長李柯柱表示，美國市場今年成長性高，加上歐洲、東南亞以及新興市場持穩向上，依照慣例下半年營運優於上半年，今年樂觀看待；法人則估，鈊象今年營收可望成長 15-20%。

鈊象召開股東會。(鉅亨網記者彭昱文攝)

李柯柱表示，公司過往在美國市場以三大州授權為主，但現在跨足 Social SS 線上遊戲業務，經營範圍可擴大至其他州，今年第一季美國營收比重約 1 成，但 5 月已達 14%，預期下半年將持續提升，美國營收全年可望雙位數成長。

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其餘市場方面，李柯柱表示，東南亞仍是公司主要市場，5 月營收仍有 5 成以上，目前看起來仍穩健成長，歐洲市場雖然面臨較多的同業競爭，但今年仍成長，中南美洲市場平台變多、代理商也增加，加拿大則在接觸中。

鈊象總經理江順成則表示，公司業務結構從早期遊戲機的中國大陸市場，到現在則以授權遊戲為主，主要市場也朝向東南亞、歐美等地發展；以公司 5 月營收比重來看，授權遊戲 75%、網路遊戲 23%、商用遊戲機僅 2%。