鉅亨網編譯陳韋廷
國際油價現較 3 月初高點回落 18%，帶動全美普通汽油平均價格週一 (22 日) 降至每加侖 3.85 美元，較上週跌 14.1 美分，但總統川普仍不滿意，週二 (23 日) 發文稱「消費者正在被宰」，並下令司法部立即展開調查。
川普在 Truth Social 上指控大型石油公司未隨原油暴跌而調降零售油價，要求「汽油價格最好趕緊下降」。
分析人士解讀川普此舉亦為 11 月中期選舉造勢，試圖將「生活成本下降」歸功執政成效。
哥倫比亞大學全球能源政策中心研究員 Karen Young 批評川普「政治作秀」，強調加油站油價含聯邦與州稅，降價傳導需要時間。
一般來說，原油跌勢先影響煉油廠進料成本，再經煉油毛利調整、批發傳遞至零售端，通常需時數週。
DHL 全球貨運大中華區執行長 Aditi Rasquinha 指出，雖然荷姆茲海峽恢復有限通航、供應鏈壓力可望舒緩，但航運量仍遠低於戰前，船東派船意願保守，印度煉油廠近期未能租到三艘波斯灣油輪即為一例，造成終端降價時程因而延後。
ING 則認為，美伊談判樂觀信號支撐海峽通行預期。根據 Windward 數據，週一共有 25 艘船舶通過荷姆茲海峽。