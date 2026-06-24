國際油價現較 3 月初高點回落 18%，帶動全美普通汽油平均價格週一 (22 日) 降至每加侖 3.85 美元，較上週跌 14.1 美分，但總統川普仍不滿意，週二 (23 日) 發文稱「消費者正在被宰」，並下令司法部立即展開調查。