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鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至18.35元，預估目標價為975元

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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.91元上修至18.35元，其中最高估值20.59元，最低估值16.98元，預估目標價為975元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值20.59(19.59)35.1348
最低值16.98(16.98)23.7127.87
平均值18.35(18.04)27.3738.24
中位數18.35(17.91)26.3939.53

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值184,797,770249,368,830312,892,000
最低值163,137,000197,673,000244,216,000
平均值173,974,400223,420,180277,415,380
中位數172,915,280222,656,720276,860,210

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS23,634,22919,356,48417,468,84622,730,465
營業收入
(單位：新台幣千元)		132,930,016121,667,329107,609,336121,086,925

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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