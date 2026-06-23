鉅亨速報 - Factset 最新調查：國巨(2327-TW)EPS預估上修至18.35元，預估目標價為975元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國巨(2327-TW)做出2026年EPS預估：中位數由17.91元上修至18.35元，其中最高估值20.59元，最低估值16.98元，預估目標價為975元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|20.59(19.59)
|35.13
|48
|最低值
|16.98(16.98)
|23.71
|27.87
|平均值
|18.35(18.04)
|27.37
|38.24
|中位數
|18.35(17.91)
|26.39
|39.53
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|184,797,770
|249,368,830
|312,892,000
|最低值
|163,137,000
|197,673,000
|244,216,000
|平均值
|173,974,400
|223,420,180
|277,415,380
|中位數
|172,915,280
|222,656,720
|276,860,210
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|23,634,229
|19,356,484
|17,468,846
|22,730,465
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|132,930,016
|121,667,329
|107,609,336
|121,086,925
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2327/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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