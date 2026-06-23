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盤中速報 - Onto Innovation Inc.(ONTO-US)大跌7.56%，報321.57美元

鉅亨網新聞中心

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)截至台北時間23日21:30股價下跌26.3美元，報321.57美元，跌幅7.56%，成交量31,842（股），盤中最高價321.59美元、最低價320.61美元。

美股指數盤中表現

Onto Innovation Inc.(ONTO-US)歷史漲跌幅


  • 近 1 週：+3.55%
  • 近 1 月：+32.65%
  • 近 3 月：+73.79%
  • 近 6 月：+118.42%
  • 今年以來：+120.37%

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美股美股盤中盤中速報Onto Innovation Inc.

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道瓊指數51756.140.08%
NASDAQ25809.39-1.37%
費城半導體13641.65-6.79%
Onto Innovation Inc.318.345-8.49%

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