旭然0.6元股息7/9除息交易 看好2026年營收雙位數成長

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-06-23 17:55

台灣自有品牌過濾大廠旭然 (4556-TW) 2025 年全年稅後純益達 3899 萬元，每股純益達 0.92 元，獲利刷新近五年新高。旭然對今天股東會通過配發每股 0.6 元股息。今 (23) 日敲定於 7 月 9 日除息，股息預計 8 月 5 日發放。旭然跨入高附加價值「製程端」液體過濾領域，預計 2026 年營收雙位數成長。

旭然董事長何宜臻。(鉅亨網記者張欽發攝)

旭然已全面完成經營團隊的世代接棒，集團下一階段的營運發展藍圖，面對全球供應鏈的快速變遷與高科技產業的升級，不僅持續深化薄膜等高階過濾材料與關鍵技術的研發，進一步強化對核心過濾原材料的自主掌握能力，積極拓展半導體、高科技電子等相關液體過濾升級商機。

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旭然營運目前在交貨半導體廠應用設備及濾材占總體營收 60%，也看好今年營收收雙位數成長，公司並跨入高附加價值「製程端」液體過濾領域，開拓營運新成長動能，同時透過多元生產基地的彈性產能配置，完善上下游垂直整合的綜效，以及發揮遍布美國、新加坡、日本等全球在地化營運據點的優勢，全面提升在全球高階過濾市場的競爭力。

根據 Gartner 最新預估全球半導體營收 2026 年將突破 1.3 兆美元、年增 64％，其中 AI 半導體約占整體半導體營收三成，且大型雲端服務業者 AI 基礎建設投資預期將成長逾五成，顯示 AI 晶片、記憶體、資料中心網通與電源相關需求仍為產業成長主軸。

旭然表示，隨著全球半導體供應鏈走向短鏈化與在地化擴建，加上先進製程技術，如 2 奈米、3 奈米的不斷推進，高科技廠房對於製程液體與電子級化學品的潔淨度、穩定性及過濾精度要求已日益嚴苛。

為精準掌握產業升級商機，旭然的業務版圖正迎來重大突破，積極從傳統的「廠務端」液體過濾，跨足至技術門檻極高的「製程端」過濾應用，除去年底推出專為半導體高階濕製程設計的全氟 (PTFE) 材質濾芯與濾殼新品，

此一高階產品具備優異的抗腐蝕性、高潔淨度、耐高溫與低溶出等特性，可應用於半導體濕製程及關鍵製程液體過濾環節，目前已積極送樣至多家半導體客戶進行測試驗證。隨著後續認證通過與導入，將有助於半導體業務由廠務端延伸至高附加價值的製程端，同步積極完善半導體製程端應用領域相關產品線開發，以期打造集團未來營運新成長動能。

除了半導體製程過濾需求，旭然也看好 AI 伺服器水冷 / 液冷相關應用，隨著 AI 資料中心熱管理需求升溫，液冷系統對水質、雜質控制、循環穩定性與過濾效率要求將同步提高，將有助帶動工業液體過濾產品在 AI 伺服器與資料中心應用之拓展空間，旭然亦積極掌握美國半導體與 AI 資料中心快速發展所帶動之工業液體過濾需求，並受惠歐洲扶植在地半導體產業鏈、食品及製藥行業嚴格監管推動過濾設備升級。