盤中速報 - Bella Protocol大跌8.61%，報0.166美元
鉅亨網新聞中心
Bella Protocol(BEL)在過去 24 小時內跌幅超過8.61%，最新價格0.166美元，總成交量達0.14億美元，總市值0.13億美元，目前市值排名第 175 名。
近 1 日最高價：0.23美元，近 1 日最低價：0.162美元，流通供給量：80,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+105.75%
- 近 1 月：+69.83%
- 近 3 月：+87.43%
- 近 6 月：+40.50%
- 今年以來：+33.48%
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