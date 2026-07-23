盤中速報 - TLM大跌8.4%，報0.0018美元

Alien Worlds是一個虛擬經濟體，可在遊戲裡競爭TLM，TLM的用途：(1)挖礦：若有NFT，可從星球上開採。(2)抵押：可以通過抵押TLM獲得TLM與NFTs獎勵。亦可抵押給行星以增加獎勵池。(3)治理：TLM持有者可參加每週候選人選舉。(4)交易NFTs：可以在WAX上交易NFTs。NFTS可用於採礦或遊戲中的任務。(5)跨鏈橋：可在幣安鏈、WAX 和以太坊之間傳送。