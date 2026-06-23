盤中速報 - 長科*(6548)急跌-4.41%報97.4元，成交25,372張

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長科*(6548-TW)近5分K跌速4.41%，23日12:04報97.4元，成交25,372張，今日漲幅為2.85％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

長科*(6548-TW)近5日股價上漲3.16% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 7.8%。櫃買市場加權指數 上漲 5.62%， 短期股價無明顯表現 。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,867 張
  • 外資買賣超：-283 張
  • 投信買賣超：-1,694 張
  • 自營商買賣超：+110 張
  • 融資增減：+1,118 張
  • 融券增減：+59 張


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