盤中速報 - 長科*(6548)急跌-4.41%報97.4元，成交25,372張
鉅亨網新聞中心
長科*(6548-TW)近5分K跌速4.41%，23日12:04報97.4元，成交25,372張，今日漲幅為2.85％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
長科*(6548-TW)近5日股價上漲3.16% ，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數 上漲 7.8%。櫃買市場加權指數 上漲 5.62%， 短期股價無明顯表現 。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,867 張
- 外資買賣超：-283 張
- 投信買賣超：-1,694 張
- 自營商買賣超：+110 張
- 融資增減：+1,118 張
- 融券增減：+59 張
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