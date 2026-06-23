盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.36%，總成交額268.06億
鉅亨網新聞中心
台股今日其他電子業類股表現疲軟，23日11:49相關指數下跌2.36%，總成交額268.06億元，大盤占比2.49%。
該產業上漲家數10、下跌家數32、平盤家數4。領跌個股汎銓(6830-TW)23日11:45股價下跌47元，報561.0元，跌幅7.73%。
其他電子近5日下跌0.57%，集中市場加權指數上漲5.16%，產業指數無明顯表現。
產業指數績效
|漲跌幅
|其他電子
|集中市場加權指數
|近一週
|-0.57%
|+5.16%
|近一月
|+5.43%
|+12.95%
|近三月
|+32.82%
|+42.33%
|近六月
|+36.6%
|+69.6%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 大甲(2221)大跌7.2%，報49元
- 盤中速報 - 星亞(7753)大漲9.77%，報45.5元
- 盤中速報 - 建通(2460)急拉4.02%報36.3元，成交1,561張
- 盤中速報 - 太欣(5302)急拉3.37%報13.8元，成交3,794張
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇