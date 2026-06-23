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盤中速報 - 其他電子類股表現疲軟，跌幅2.36%，總成交額268.06億

鉅亨網新聞中心

台股今日其他電子業類股表現疲軟，23日11:49相關指數下跌2.36%，總成交額268.06億元，大盤占比2.49%。

該產業上漲家數10、下跌家數32、平盤家數4。領跌個股汎銓(6830-TW)23日11:45股價下跌47元，報561.0元，跌幅7.73%。

其他電子近5日下跌0.57%，集中市場加權指數上漲5.16%，產業指數無明顯表現。

產業指數績效


漲跌幅 其他電子 集中市場加權指數
近一週 -0.57% +5.16%
近一月 +5.43% +12.95%
近三月 +32.82% +42.33%
近六月 +36.6% +69.6%

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