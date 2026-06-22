鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至983元，幅度約3.31%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共21位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由951.5元上修至983元，調升幅度3.31%。其中最高估值1150元，最低估值545元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀21位、保持中立5位、保守悲觀1位。
希捷科技今(23日)收盤價為1080.57元。近5日股價上漲3.31%，標普指數上漲0.93%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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