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鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至951.5元，幅度約4.56%

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根據FactSet最新調查，共22位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由910元上修至951.5元，調升幅度4.56%。其中最高估值1150元，最低估值545元。

綜合評級 - 共有27位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀22位、保持中立4位、保守悲觀1位。

希捷科技今(15日)收盤價為931.04元。近5日股價上漲4.56%，標普指數上漲0.65%股價漲幅表現優於大盤。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。



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美股STX市場預估目標價

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