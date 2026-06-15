鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至951.5元，幅度約4.56%
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對希捷科技(STX-US)提出目標價估值：中位數由910元上修至951.5元，調升幅度4.56%。其中最高估值1150元，最低估值545元。
綜合評級 - 共有27位分析師給予希捷科技評價：積極樂觀22位、保持中立4位、保守悲觀1位。
希捷科技今(15日)收盤價為931.04元。近5日股價上漲4.56%，標普指數上漲0.65%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：希捷科技STX-US的目標價調升至910元，幅度約6.43%
- 不是所有科技股都搭上AI順風車！華爾街揭產業新贏家與輸家
- 記憶體牛市未完！美光飆近10% 華爾街估DRAM、NAND缺貨到2028年底
- 著名投資人清倉Google、重押「這五家」AI硬體股！分析師點出「跟進風險」
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇