鉅亨網新聞中心
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格66,466美元，24小時漲跌幅+1.80%；以太幣(ETH)現報價格1,933.33美元，24小時漲跌幅+1.24%。
亮點幣種：USDC(USDC)24小時成交量達18.58億美元；比特幣(BTC)24小時成交量達12.79億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達6.38億美元。
24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅84.2%；NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%。
24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。
近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅83.4%；DODO(DODO)近一週漲幅36%；Bonk(BONK)近一週漲幅19.1%。
近一週跌幅：Prometeus(PROM)近一週跌幅17.9%；1INCH(1INCH)近一週跌幅9.79%；RUNE(RUNE)近一週跌幅8.35%。
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