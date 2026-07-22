鉅亨網新聞中心 2026-07-22 10:15

24小時漲幅：DEXE(DEXE)24小時漲幅84.2%；NFPrompt Token(NFP)24小時漲幅66.2%；BETA(BETA)24小時漲幅64%。

24小時跌幅：UTK(UTK)24小時跌幅16.2%；Clover Finance(CLV)24小時跌幅14%；Mdex(MDX)24小時跌幅13.5%。

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近一週漲幅：DEXE(DEXE)近一週漲幅83.4%；DODO(DODO)近一週漲幅36%；Bonk(BONK)近一週漲幅19.1%。