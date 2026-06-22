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盤後速報 - 金寶(2312)次交易(23)日除息0.6元，參考價35.25元

鉅亨網新聞中心

金寶(2312-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。

首日參考價為35.25元，相較今日收盤價35.85元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.67%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/23 35.85 0.59987 1.67% 0.0
2025/07/01 20.25 0.59992 2.96% 0.0
2024/07/04 18.25 0.29978 1.64% 0.0
2023/06/28 14.7 0.29981 2.04% 0.0
2022/08/02 12.85 0.1984 1.54% 0.0


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