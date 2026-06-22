盤後速報 - 金寶(2312)次交易(23)日除息0.6元，參考價35.25元
鉅亨網新聞中心
金寶(2312-TW)次交易(23)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.6元。
首日參考價為35.25元，相較今日收盤價35.85元，息值合計為0.6元，股息殖利率1.67%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/23
|35.85
|0.59987
|1.67%
|0.0
|2025/07/01
|20.25
|0.59992
|2.96%
|0.0
|2024/07/04
|18.25
|0.29978
|1.64%
|0.0
|2023/06/28
|14.7
|0.29981
|2.04%
|0.0
|2022/08/02
|12.85
|0.1984
|1.54%
|0.0
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