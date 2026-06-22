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盤後速報 - 朋億(6613)下週(6月29日)除息7元，預估參考價383.0元

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朋億(6613-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(6月22日)收盤價390.00元計算，預估參考價為383.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

朋億(6613-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售。近5日股價上漲22.47%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 390.00 7.0 1.79% 0.0
2026/01/12 198.5 3.0 1.51% 0.0
2025/06/27 169.0 9.0 5.33% 0.0
2025/02/21 243.0 2.9017 1.19% 0.0
2024/06/27 195.0 6.9612 3.57% 0.0

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