盤後速報 - 朋億(6613)下週(6月29日)除息7元，預估參考價383.0元
鉅亨網新聞中心
朋億(6613-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(6月22日)收盤價390.00元計算，預估參考價為383.0元，息值合計為7.0元，股息殖利率1.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
朋億(6613-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為高科技產業製程系統、設備製造、安裝及銷售。近5日股價上漲22.47%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|390.00
|7.0
|1.79%
|0.0
|2026/01/12
|198.5
|3.0
|1.51%
|0.0
|2025/06/27
|169.0
|9.0
|5.33%
|0.0
|2025/02/21
|243.0
|2.9017
|1.19%
|0.0
|2024/06/27
|195.0
|6.9612
|3.57%
|0.0
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