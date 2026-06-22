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盤後速報 - 松和(5016)下週(6月29日)除息1元，預估參考價23.85元

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松和(5016-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。

以今日(6月22日)收盤價24.85元計算，預估參考價為23.85元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

松和(5016-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼纜之生產銷售。鋼線之生產銷售。棒鋼之生產銷售。近5日股價下跌0.4%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 24.85 1.0 4.02% 0.0
2025/06/26 26.7 1.2 4.49% 0.0
2024/07/02 28.4 0.7 2.46% 0.0
2023/06/29 29.9 1.4 4.68% 0.0
2022/06/24 36.9 3.3 8.94% 0.0

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