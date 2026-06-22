盤後速報 - 松和(5016)下週(6月29日)除息1元，預估參考價23.85元
鉅亨網新聞中心
松和(5016-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1元。
以今日(6月22日)收盤價24.85元計算，預估參考價為23.85元，息值合計為1.0元，股息殖利率4.02%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
松和(5016-TW)所屬產業為鋼鐵工業，主要業務為鋼纜之生產銷售。鋼線之生產銷售。棒鋼之生產銷售。近5日股價下跌0.4%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|24.85
|1.0
|4.02%
|0.0
|2025/06/26
|26.7
|1.2
|4.49%
|0.0
|2024/07/02
|28.4
|0.7
|2.46%
|0.0
|2023/06/29
|29.9
|1.4
|4.68%
|0.0
|2022/06/24
|36.9
|3.3
|8.94%
|0.0
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