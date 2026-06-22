盤後速報 - 茂訊(3213)下週(6月29日)除息7元，預估參考價125.5元
鉅亨網新聞中心
茂訊(3213-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。
以今日(6月22日)收盤價132.50元計算，預估參考價為125.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率5.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）
茂訊(3213-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為各式電腦軟硬體之研究設計規劃製作銷售(特許業務除外)。各式電腦零組件之研究銷售。電腦主機及週邊設備零組件之製造加工及買賣業務。近5日股價下跌3.25%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/29
|132.50
|7.0
|5.28%
|0.0
|2025/06/27
|104.5
|6.0
|5.74%
|0.0
|2024/07/04
|111.0
|5.4
|4.86%
|0.0
|2023/07/06
|59.7
|3.6
|6.03%
|0.0
|2022/06/27
|47.75
|3.7
|7.75%
|0.0
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