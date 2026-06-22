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盤後速報 - 茂訊(3213)下週(6月29日)除息7元，預估參考價125.5元

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茂訊(3213-TW)下週(6月29日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利7元。

以今日(6月22日)收盤價132.50元計算，預估參考價為125.5元，息值合計為7.0元，股息殖利率5.28%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月22日)收盤價做計算，僅提供參考）

茂訊(3213-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為各式電腦軟硬體之研究設計規劃製作銷售(特許業務除外)。各式電腦零組件之研究銷售。電腦主機及週邊設備零組件之製造加工及買賣業務。近5日股價下跌3.25%，櫃買市場加權指數上漲6.51%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/29 132.50 7.0 5.28% 0.0
2025/06/27 104.5 6.0 5.74% 0.0
2024/07/04 111.0 5.4 4.86% 0.0
2023/07/06 59.7 3.6 6.03% 0.0
2022/06/27 47.75 3.7 7.75% 0.0

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