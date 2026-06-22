群創4月自結純益21.59億元年增26倍 EPS 0.27元賺贏首季

面板族群近日大漲，群創、彩晶雙雙達公布注意交易資訊標準，群創自結 4 月稅後純益 21.59 億元，年增 26 倍，每股純益 0.27 元，賺贏首季；彩晶 5 月自結稅後純益 1.03 億元，年增 133%，每股純益 0.04 元。

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法人分析，群創 4 月獲利大增，除了受惠世足等大型運動賽事，推升大尺寸電視面板售價外，先前出售南科廠房的處分利益陸續認列，估也是推升公司獲利表現的主因。