群創4月自結純益21.59億元年增26倍 EPS 0.27元賺贏首季
鉅亨網記者彭昱文 台北
面板族群近日大漲，群創、彩晶雙雙達公布注意交易資訊標準，群創自結 4 月稅後純益 21.59 億元，年增 26 倍，每股純益 0.27 元，賺贏首季；彩晶 5 月自結稅後純益 1.03 億元，年增 133%，每股純益 0.04 元。
群創 (3481-TW)4 月營收 212.37 億元，月減 15%、年增 12%，稅後純益 21.59 億元、每股純益 0.27 元，累計前 4 月營收 878.81 億元，年增 17.3%，稅後純益約 37.89 億元，每股純益約 0.47 元。
法人分析，群創 4 月獲利大增，除了受惠世足等大型運動賽事，推升大尺寸電視面板售價外，先前出售南科廠房的處分利益陸續認列，估也是推升公司獲利表現的主因。
彩晶 (6116-TW)5 月營收 9.6 億元，月減 7.2%、年減 10.1%，稅後純益 1.03 億元，較前月虧轉盈、年增 133%，每股純益 0.04 元；累計彩晶前 5 月營收 50.1 億元，年增 0.7%，稅後淨損約 0.8 億元，每股淨損約 0.02 元。
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