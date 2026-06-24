〈焦點股〉川普簽署量子運算行政命令 金寶爆量衝漲停

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-24 10:25

美國總統川普周一 (22 日) 簽署 2 項聚焦量子電腦運算的行政命令，目標在 2028 年前，打造商業級量子電腦。金寶 (2312-TW) 董事長許介立指出，量子電腦是金寶想發展的重要方向，且已投資美國量子硬體製造商 SEEQC，激勵金寶今 (24) 日爆量衝漲停。

川普簽署量子運算行政命令，金寶爆量衝漲停。(鉅亨網資料照)

金寶今天早盤以 35 元開高走高，盤中亮燈漲停鎖住 38 元，不過盤中漲停打開，截至 9 點 50 分，股價暫報 37.1 元，仍大漲逾半根停板，成交爆量超過 8 萬張。至於三大法人近日籌碼動向，三大法人連續 3 個交易日買超後，於昨 (23) 日轉為賣方，本周一、周二合計賣超 3447 張。

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根據川普簽署的行政命令，首先聚焦推動新的量子運算能力，目標在 2028 年前開發出 1 台足以支援科學研究的量子電腦；第二，則著重國家安全，將政府部署後量子加密的時程提前至 2031 年，以因應未來量子運算可能帶來的網路安全威脅。

金寶先前已投資 1000 萬美元入股 SEEQC，許介立提到，正在討論將金寶的設計導入 SEEQC 的產品，且針對 SEEQC 產品所需要的通訊控制模組進行設計。