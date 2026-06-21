鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-21 10:52

塑化股南亞 (1303-TW) 因持股轉投資公司南亞科 (2408-TW) 近 3 成持股，在南亞科 (2408-TW) 受惠 AI 出貨、價漲依舊強勢下， 熱潮持續推升記憶體需求，加上南亞今年自第 1 季以來，因 AI 電子材料表現亮眼，5 月營收創 47 個月以來新高，儘管上周僅 4 天交易日，外資仍連 5 買共 6.8 萬張，激勵南亞周漲 30.52%，五天內見到到 4 根漲停，股價創波段新高，漲勢勝過南亞科。

南亞上周股價強勢上揚，周 K 線連收 5 紅，周成交量也來到 43.6 萬張，遠較於前 1 周增加近 14 萬張，主要來自外資買盤與 AI 材料題材雙重推升，加上南亞今年也受惠轉投資子公司南亞科及南電 (8046-TW) 營運獲利挹注下。

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南亞因持有南亞科、南電等公司，隨記憶體與高階載板需求升溫，相關轉投資價值同步受到市場重新檢視利多，處分持股有助於南亞籌措擴產資金，支應後續 ABF 載板上游材料擴產。

法人也表示，南亞將受惠處分持股大進補，南亞公司也已決議，從今年 3 月起至今年底前，持續處分南亞科及南電部分持股獲利，有望為未來南亞在生產 AI 電子材料、玻纖布上擴產上增添一大利多。