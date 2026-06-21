盤中速報 - Jupiter大漲8.83%，報0.22美元
鉅亨網新聞中心
Jupiter(JUP)在過去 24 小時內漲幅超過8.83%，最新價格0.22美元，總成交量達0.05億美元，總市值7.55億美元，目前市值排名第 35 名。
近 1 日最高價：0.22美元，近 1 日最低價：0.2美元，流通供給量：3,497,363,517。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+8.46%
- 近 1 月：-8.75%
- 近 3 月：+25.74%
- 近 6 月：+1.40%
- 今年以來：-2.55%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - AXS大跌8.48%，報1.09美元
- 盤中速報 - Dymension大漲9.09%，報0.02美元
- 盤中速報 - SAND大跌8.36%，報0.0568美元
- 盤中速報 - Space ID大漲15.69%，報0.03美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇