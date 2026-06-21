盤中速報 - Bella Protocol大漲30.27%，報0.15美元
鉅亨網新聞中心
Bella Protocol(BEL)在過去 24 小時內漲幅超過30.27%，最新價格0.15美元，總成交量達0.13億美元，總市值0.12億美元，目前市值排名第 179 名。
近 1 日最高價：0.185美元，近 1 日最低價：0.112美元，流通供給量：80,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+17.10%
- 近 1 月：-4.31%
- 近 3 月：+2.77%
- 近 6 月：-23.08%
- 今年以來：-25.43%
暢行幣圈交易全攻略，專家駐群實戰交流
▌立即加入鉅亨買幣實戰交流 LINE 社群（點此入群）
不管是新手發問，還是老手交流，只要你想參與加密貨幣現貨交易、合約跟單、合約網格、量化交易、理財產品的投資，都歡迎入群討論學習！
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - AXS大跌8.48%，報1.09美元
- 盤中速報 - Dymension大漲9.09%，報0.02美元
- 盤中速報 - SAND大跌8.36%，報0.0568美元
- 盤中速報 - Space ID大漲15.69%，報0.03美元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
上一篇
下一篇