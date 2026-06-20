盤中速報 - ORDI大漲14.41%，報3.52美元
鉅亨網新聞中心
ORDI(ORDI)在過去 24 小時內漲幅超過14.41%，最新價格3.52美元，總成交量達0.09億美元，總市值0.74億美元，目前市值排名第 93 名。
近 1 日最高價：3.66美元，近 1 日最低價：3.03美元，流通供給量：21,000,000。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-8.73%
- 近 1 月：-24.35%
- 近 3 月：+24.62%
- 近 6 月：-23.28%
- 今年以來：-31.98%
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