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盤後速報 - 宏達電(2498)次交易(22)日除息0.5元，參考價45.9元

鉅亨網新聞中心

宏達電(2498-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為45.9元，相較今日收盤價46.40元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.08%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2026/06/22 46.40 0.5 1.08% 0.0
2019/08/19 34.2 0.38 1.11% 0.0
2015/08/11 57.5 0.38 0.66% 0.0
2013/07/23 168.5 2.0 1.19% 0.0
2012/07/05 397.0 40.0 10.08% 0.0


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