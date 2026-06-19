盤後速報 - 宏達電(2498)次交易(22)日除息0.5元，參考價45.9元
鉅亨網新聞中心
宏達電(2498-TW)次交易(22)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為45.9元，相較今日收盤價46.40元，息值合計為0.5元，股息殖利率1.08%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2026/06/22
|46.40
|0.5
|1.08%
|0.0
|2019/08/19
|34.2
|0.38
|1.11%
|0.0
|2015/08/11
|57.5
|0.38
|0.66%
|0.0
|2013/07/23
|168.5
|2.0
|1.19%
|0.0
|2012/07/05
|397.0
|40.0
|10.08%
|0.0
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